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Мы смогли добиться хороших результатов: Зеленский подвел итоги локдауна (видео)

25 января, 19:33

Татьяна Очеретяная

По словам президента, локдаун оправдал себя

В первый день после окончания усиленного карантина президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он поздравил людей с окончанием локдауна и заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

"Сегодня мы вышли из локдауна, в нашей стране завершился усиленный карантин. Я хочу во-первых поздравить всех нас, а во-вторых поблагодарить каждого. Вместе с вами, благодаря сознанию, вниманию и дисциплине мы смогли добиться хороших результатов", - сказал он.

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Так, во время обращение глава страны говорил о таком:

Напомним, ранее мы писали, насколько был эффективным локдаун, а также может ли ситуация повториться.

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