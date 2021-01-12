На Банковой анонсировали новую встречу в "нормандском" формате

Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер, говорят в Офисе президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств – участников "нормандского" формата, которая состоялась во вторник, 12 января, в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время консультаций, которые длились более 6 часов, советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России на саммите в Париже в декабре 2019 года.

В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления этой составляющей договоренностей.

Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

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Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников – в пятницу, 22 января.

Ранее сообщалось со ссылкой на российские СМИ, что в Берлине завершилась встреча в "нормандском формате". Однако "рупоры" Кремля также не стали рассказывать ее подробности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в "нормандском формате" Киев сделал важные шаги вперед, однако оккупированный Донбасс умирает без Украины.

Смотрите, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре-2019: