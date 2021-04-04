На довыборах в Раду на 87-м округе победил Вирастюк – ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Данные ЦИК

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По результатам подсчета 100% бюллетеней ЦИК обнародовала следующие данные:

Василий Вирастюк ("Слуга народа") – 15 076 голосов (31,25%);

Александр Шевченко ("За будущее") – 14 327 (29,69%);

Руслан Кошулинский ("Свобода") – 13 927 (28,86%).

Напомним, ранее партии "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов – Василия Вирастюка и Александра Шевченко – на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области. Обе партии ссылаются на результаты параллельного подсчета голосов.

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