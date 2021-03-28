На Прикарпатье и Донбассе стартовали довыборы в Раду: кто идет в депутаты

На 87-м и 50-м одномандатных округах разгораются жаркие баталии

В воскресенье, 28 марта, на западе и востоке Украины проходят довыборы в Верховную Раду. Это – мажоритарный округ № 87 в Ивано-Франковской области и № 50 в Донецкой.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Избирательные участки начали свою работу в 8 утра. Голосовать можно до 20:00.

Голосование, в котором смогут принять участие почти 295 тысяч избирателей, пройдет на:

112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) ОВО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского.

117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных) ОВО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского и часть Коломыйского.

Процесс регистрации кандидатов на довыборах в этих округах завершился еще 2 марта. Всего свои заявки подали 64 человека. Однако ЦИК зарегистрировала лишь 34 кандидата. Ближе к дате выборов и это число сократилось из-за снятия претендентов с выборов.

На Прикарпатье за победу поборются 14 кандидатов: Василий Вирастюк, Юрий Голиней, Руслан Деревориз, Мария Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Иван Макар, Михаил Ноняк, Иосиф Резеш, Сергей Сивачук. В список также вошли два полных тезки – Александр Леонидович Шевченко и Александр Леонидович Шевченко. Конкуренцию им составят Александр Петрович Шевченко и Юрий Юрченко.

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Напомним, что в 87-м округе волонтер Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру.

На Донбассе за победу поборются 18 кандидатов: Андрей Аксенов, Андрей Бондаренко, Юлия Гакова, Николай Головко, Александр Груздев, Иштван Добшу, Людмила Дорошенко, Сергей Звагольский, Юлия Кузьменко, Андрей Масенця, Надежда Масло, Богдан Мироненко, Лариса Ревва, Антон Ровенский, Валентин Рыбин, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк и Виктория Шилова.

На 50-м округе кандидат в нардепы Артем Марчевский отказался от баллотирования.

Ранее сообщалось, что в декабре-2020 Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного Руслана Требушкина, избранного по округу № 50. В октябре-2020 его вновь избрали мэром Покровска Донецкой области, поэтому он ушел из Рады.

А на 87-м округе от мандата отказался "слуга народа" Зиновий Андрийович, поскольку стал мэром Надвирной.

Видео: Сегодня