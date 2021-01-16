Наказание кошельком: кто не обслуживает на украинском, тот теряет клиента

Омбудсмен рассказал, куда подавать жалобу в случае, если вас обслуживают не на государственном языке

Работа с жалобами об обслуживании на государственном языке не отличается от практики, которая уже действует на примере закона "О защите прав потребителей".

Об этом заявил в интервью "Сегодня" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Если клиенту продают некачественный товар, то он может пожаловаться. Так же и обслуживание на государственном языке – это один из сервисов, обязательный с 16 января. Жалобу можно подать как в адрес территориальных органов Госпродпотребнадзора, так и в адрес Уполномоченного по защите государственного языка, пояснил он.

Жалобу можно прислать на почтовый адрес:

Киев, Музейный переулок, 12.

А также подать через официальный сайт с помощью специальной формы. Для этого нужно указать:

фамилию, имя, отчество;

факт нарушения;

место;

по возможности вложить доказательства, например аудио- или видеофайл (воспользуйтесь телефоном, чтобы зафиксировать нарушение).

Это одна из форм, которая должна подействовать на поставщиков услуг.

Но есть и другая форма защиты своих прав и интересов — демократическая. Не посещайте супермаркеты, парикмахерские, аптеки, которые нарушают ваши языковые права. Перейдите дорогу и найдите условия, которые будут удовлетворять ваши потребности. Это называется наказание кошельком – кто не обслуживает вас в соответствии с законодательством, то теряет вас как клиента, подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, с 16 января вступила в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она требует, чтобы общение с потребителями в сфере торговли и услуг по умолчанию происходило на украинском языке, если только сам потребитель не попросит перейти на другой язык. За нарушение этих требований компания или физлицо-предприниматель могут быть оштрафованы.

Кроме того, переход на украинский сферы услуг не означает, что запрещается общаться на других языках.