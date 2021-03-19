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Накроет ли локдаун всю Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

19 марта, 17:01

Сергей Мартынец

Также украинцы смогут увидеть в прямом эфире эксклюзивный репортаж из операционной по трансплантации органов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят локдауны в городах Украины, и кому еще "светит" жесткий карантин.

В эфире программы будет показан эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире. Политики и эксперты выяснят, готовы ли украинцы к донорству.

Кроме того, мы узнаем, каких последствий ждать после заявления президента США Джо Байдена об "убийце Путине".

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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