Накроет ли локдаун всю Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят локдауны в городах Украины, и кому еще "светит" жесткий карантин.
В эфире программы будет показан эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире. Политики и эксперты выяснят, готовы ли украинцы к донорству.
Кроме того, мы узнаем, каких последствий ждать после заявления президента США Джо Байдена об "убийце Путине".
Гостями студии станут:
- Арсен Аваков, министр внутренних дел;
- Максим Степанов, министр здравоохранения;
- Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;
- Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;
- Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова;
- Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;
- Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;
- Оксана Дмитриева, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации;
- Ирина Заславец, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor";
- Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации четверым людям;
- Сергей Ганзя, ждет трансплантации легких,
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Андрей Садовый, мэр Львова;
- Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
- Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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