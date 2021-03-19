Накроет ли локдаун всю Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Также украинцы смогут увидеть в прямом эфире эксклюзивный репортаж из операционной по трансплантации органов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят локдауны в городах Украины, и кому еще "светит" жесткий карантин.

В эфире программы будет показан эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире. Политики и эксперты выяснят, готовы ли украинцы к донорству.

Кроме того, мы узнаем, каких последствий ждать после заявления президента США Джо Байдена об "убийце Путине".

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Гостями студии станут:

Арсен Аваков , министр внутренних дел;

, министр внутренних дел; Максим Степанов , министр здравоохранения;

, министр здравоохранения; Борис Тодуров , заслуженный врач Украины, директор Института сердца;

, заслуженный врач Украины, директор Института сердца; Сергей Дубров , президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;

, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук; Владислав Закордонец , заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова;

, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова; Тарас Гуров , заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;

, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории; Игорь Русанов , заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;

, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук; Оксана Дмитриева , народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации;

, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации; Ирина Заславец , председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor";

, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor"; Любомир Миколишин , отдал органы мамы для трансплантации четверым людям;

, отдал органы мамы для трансплантации четверым людям; Сергей Ганзя , ждет трансплантации легких,

, ждет трансплантации легких, Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Андрей Садовый , мэр Львова;

, мэр Львова; Игорь Терехов , и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета; Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!