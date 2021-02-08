НАПК выписало Тупицкому два протокола из-за земли в Крыму

Глава агентства напомнил, как Тупицкий спасся от протокола в октябре 2020 года

Национальное агентство по предотвращению коррупции продолжает составлять протоколы на судей Конституционного суда. На этот раз глава НАПК Александр Новиков составил два протокола на председателя КСУ Александра Тупицкого из-за незадекларированной земли в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило главе КСУ запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За это он должен был получить админпротокол.

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А уже 27 октября Тупицкий голосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

"Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола на Тупицкого – относительно умышленного неуказания участка в декларации и о конфликте интересов", – объяснил Новиков.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 октября стало известно, что Государственное бюро расследований начало расследовать возможное совершение государственной измены Александром Тупицким. Главе КСУ грозит 15 лет тюрьмы.