Нардеп Козак подал в суд на решение Зеленского о санкциях

В Верховный суд продолжают поступать жалобы после указа президента в начале февраля

Народный депутат Тарас Козак обжаловал в Верховном суде Украины (ВСУ) решение президента Владимира Зеленского о введении против него санкций.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ВСУ отметили, что иск поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного суда 24 февраля.

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Истец обжаловал указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложение №1, согласно которому применены санкции к Тарасу Козаку.

Напомним, в Верховный суд ранее уже поступали иски на решение Зеленского о санкциях:

9 февраля суд вернул заявление истцу для устранения недостатков;

также 9 февраля по другому иску отказано в открытии производства;

11 февраля суд открыл производство по очередному иску, дело назначено к рассмотрению на 15 марта.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Также санкции были введены персонально против Тараса Козака, у которого гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО.