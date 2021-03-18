Науседа почтил Героев Небесной сотни: Украинцы кровью написали, что могут решить будущее

Президент Литвы Гитанас Науседа, пребывающий в Киеве с официальным визитом, вместе с супругой Дианой Науседене почтил память Героев Небесной сотни в центре украинской столицы.
Об этом сообщается на странице литовского лидера в Facebook.
"Украинский народ на Майдане показал и кровью написал, что может определить будущее своей страны. Что будет защищать европейскую идентичность и евроатлантическое направление", – говорится в сообщении.
Президент Литвы также призвал не забывать об оккупации Крыма Россией в седьмую годовщину этого события.
"У нас нет права забывать об оккупации Крыма! Склоняю голову перед украинскими героями, которые пожертвовали свои жизни за суверенитет своей страны", – добавил Науседа.
Напомним, 18 марта президент Владимир Зеленский и Науседа по итогам переговоров подписали важную декларацию о европейской перспективе Украины.
Также сообщалось, что 19 марта Науседа выступит в Верховной Раде.
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