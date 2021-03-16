Назначение директоров НАБУ и ГБР: Рада направила законопроект в КСУ

Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав НАБУ и ГБР, но с согласия Рады

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 для проверки на соответствие Конституции относительно назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

"За" такое решение проголосовали 267 нардепов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 85 Конституции, установив, что для назначения или увольнения президентом директоров НБАУ или ГБР (после конкурсного отбора) нужно будет обязательно одобрение Верховной Рады.

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Статью 106 Конституции депутаты предлагают дополнить положением, которое наделяет главу государства правом назначать директора НАБУ или ГБР, отобранного на конкурсе, или увольнять его, с согласия Верховной Рады. На данный момент в полномочиях президента нет пункта о назначении руководителей выше указанных органов.

Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ от 2015 года президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Несмотря на это Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения его полномочий.