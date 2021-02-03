"Не наступление на свободу слова": Зеленский обсудил с послами G7 и ЕС блокировку каналов

Решение заблокировать вещание трех украинских телеканалов было обосновано защитой национальной безопасности Украины.

Об этом на встрече с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза 3 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", – сказал европейским дипломатам Зеленский.

Он отметил, что санкции против СМИ – это "всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной". Однако вчерашнее решение стало результатом борьбы СБУ с опасностью российской агрессии в информпространстве.

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Кроме того, президент сделал акцент на том, что каналы "112", Zik и NewsOne долгое время участвовали в компании по дезинформации и подрыве реформ, европейского и евроатлантического курса Украины, а также продвигали гибридное влияние России.

Несмотря на это, Зеленский заверил послов в том, что свободе слова в нашей стране ничего не угрожает.

"В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", – подчеркнул президент.

Он уверяет, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.