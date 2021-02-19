"Не нужно оформлять на жен": Данилов объяснил введение санкций против Оксаны Марченко

В одном из интервью Виктор Медведчук заявил, что его жена Оксана Марченко является фиктивным владельцем нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Есть видео, на котором Медведчук делает заявление, что Марченко является фиктивным владельцем этой компании, а он непосредственно отвечает, ведет и занимается этим бизнесом", – сказал Данилов.

По его словам, это видео Медведчук записал в 2018 году. Секретарь СНБО отметил, что если бы Медведчук не оформлял завод на жену, против нее санкции не вводили бы.