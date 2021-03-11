"Не рекомендовал бы Зеленскому": Разумков о досрочных выборах и увольнении Шмыгаля

На сегодняшний день политические силы даже не готовы к досрочным выборам

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверяет, что оснований для роспуска Верховной Рады и досрочных выборов нет, и не советует это делать президенту Владимиру Зеленскому. Также он оценил вероятность увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом политик рассказал в интервью "РБК-Украина".

Раду разгонят?

Разумков сомневается, что на сегодняшний день какая-то политическая сила полномасштабно готова к избирательной кампании.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть оснований для роспуска нет… Сказать, что какая-то из политсил, представленных в парламенте или находящихся вне его стен, на 100% готова к избирательной кампании – нет, думаю, что нет", – сказал спикер.

Он также ответил, стоит ли президенту Украины разогнать парламент: "Если бы вы задали мне вопрос как политтехнологу, я бы не рекомендовал".

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Отставка Шмыгаля

Глава ВР считает, что дело не в более сильном новом премьер-министре, а в команде, которая окружает главу правительства. Он не верит в увольнение Шмыгаля.

"Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу… Это всегда зависит от команды. Команда, которая вокруг тебя работает. Короля всегда делает свита. От премьер-министра, конечно, зависит много, но не все. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление – очень многое зависит", – сказал Разумков.

Увольнение Степанова

По его словам, вокруг министра здравоохранения поднялся шум во многом из-за вакцинации.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (увольнения), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", – подчеркнул спикер.