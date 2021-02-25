Нет оснований снова рассматривать дело относительно сына Байдена – Венедиктова

Никаких планов возобновлять расследование относительно Хантера Байдена и компании, в которой он работал, Burisma Офис генпрокурора не имеет. Об этом рассказала руководительница ведомства Ирина Венедиктова в интервью изданию The Independent.

"Это рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и в данный момент я не вижу оснований, чтобы начинать это снова", – сказала Венедиктова.

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Генпрокурор радуется, что Украина не ввязалась еще дальше в американскую политику, хотя предыдущий президент США Дональд Трамп и его окружение настаивали на продолжении следствия.

"Было очень хорошо, что наша страна не была впутана в выборы США. Следствие началось из-за некоторых обвинений, переданных сюда; но это теперь закончено. Дело не в нашей уголовной судебной системе, а в геополитике. Я не хочу участвовать или комментировать международную политику" , – отмечает руководительница Офиса генпрокурора.

Сейчас в Штатах проводится расследование налоговых дел Хантера Байдена, в организации которого обвинялась администрация Трампа. Однако, украинская власть никаких запросов по этому делу не получала.

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"Я не имею информации по этому ни через один официальный канал, поэтому я не знаю, что будет в будущем. Но то, что я могу сказать, это то, что если какое-то развитие событий, наше поведение теперь не будет другим, чем это было до выборов в США, когда возникла последнее дело" , – отмечает Венедиктова.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын Джо Байдена, станет одной из важных тем президентской гонки в Соединенных Штатах.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп пытался давить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына Байдена, чтобы очернить его отца.

Выводы Сената США свидетельствуют о том, что нет связи работы Хантера Байдена в компании и влияния на украинском политику.