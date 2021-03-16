"Нет смысла требовать": МИД ответил на колонку WP о требованиях Байдена к Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинско-американские отношения нельзя сводить к одному разговору между лидерами государств, а президента Владимира Зеленского "невозможно обвинить в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием".

Таким образом он прокомментировал редакционную колонку американского издания Washington Post, передает "Украинская правда".

В материале речь шла об ожиданиях президента США Джо Байдена от Владимира Зеленского, из-за которых, как намекалось, у них до сих пор не состоялся телефонный разговор.

"После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить", – уверен Кулеба.

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Он добавил, что сигналы, которые поступают от американской стороны после предпринятых шагов, "диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов".

"Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в колонке от 13 марта Washington Post высказало предположение, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому в попытке побудить его сильнее бороться с коррупцией, реформировать судебную сферу и "недвусмысленно порвать с Коломойским".

Мы также сообщали, что 5 марта Соединенные Штаты объявили о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего главы Днепропетровской области.