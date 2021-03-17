"Нет запасной планеты": Зеленский рассказал об опасности экологической преступности

В мире все больше ощущаются последствия изменения климата

Ухудшение качества воздуха, питьевой воды, продуктов является актуальной проблемой, которая негативно влияет на продолжительность жизни и заболеваемость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики.

Президент подчеркнул, что население Украины и мира все больше ощущает последствия изменения климата и рост техногенной нагрузки на окружающую среду. Также он напомнил об экологическом бедствии из-за незаконной добычи янтаря.

Уже реализован ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

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Болезненной темой остается необходимость усиления охраны лесного фонда Украины. В 2019 году глава государства подписал закон о запрете осуществления сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона.

"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о своих словах в Генеральной Ассамблее ООН о том, что у мира нет запасной планеты.

"Она (планета – Ред.) должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым полной грудью будут дышать следующие поколения украинцев. А все, кто мешает этому – от преступников до государственных служащих, которые прикрывают, должны смотреть на чистое украинское небо через решетку", – сказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Верховной Рады и Кабинета министров рассмотрение в парламенте законопроектов на выполнение предвыборной программы главы государства.