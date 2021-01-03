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Николаевский депутат встретил Новый год "с Путиным" (фото)

3 января, 10:01

Сергей Мартынец

Политик встречал Новый год под обращение российского президента

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Новым годом с фотографией президента России Владимир Путина во время его новогоднего обращения к россиянам.

Политик показал фото трансляции новогоднего обращения Путина и подписал этот кадр: "С новым годом!".

Судя по времени выхода поста 31 декабря – 22:55, он встречал Новый год по московскому времени – это 23:00 по Киеву.

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Пользователи Сети взорвались гневными комментариями. Украинцы назвали это стыдом и позором, некоторые писали, что СБУ должна взяться за депутата, а кто-то говорит, что заявление в СБУ уже подано:

Как сообщали новости "Сегодня", российский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего поздравления.

Читайте также полный текст новогоднего обращения Зеленского к украинскому народу, в котором он призывал жителей оккупированной части Донбасса праздновать Новый год по киевскому времени, а не по Москве.

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Россия Новый год депутаты Николаев Владимир Путин

Источник: Сегодня

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