Новый посол Украины в США назвала ключевые вопросы отношений Киева и Вашингтона

Ситуация с Крымом и Донбассом никогда не должна восприниматься, как "ок", говорит Оксана Маркарова

Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины в оборонных и политических вопросах номер один, который может помочь Киеву в решении вопроса освобождения оккупированных Россией территорий.

Об этом новый посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала Суспільному.

"Для нас ключевое – это вопрос войны, аннексированного Крыма, освобождения незаконных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому этот вопрос защиты – все, что наш партнер может сделать для поддержки нашей позиции и сдерживания с одной стороны агрессора, но с другой – мотивирования его через другие механизмы уйти с нашей территории", – рассказывает дипломат.

По ее словам, нам нужно постоянное усиление санкций, чтобы цена для агрессора против Украины становилась такой, чтобы мотивировала его уйти.

"Ни ситуация с Крымом, ни с Донбассом никогда не должна восприниматься, как "ок". Санкции должны увеличиваться, расширяться, быть всеобъемлющими. Второе – это развитие нашей способности. Когда мы говорим о военной помощи оружием – летальным, нелетальным, любым другим, – это не о передаче каких-то катеров, а развитии военной способности", – говорит Маркарова.

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Коснувшись вопроса приоритетов в получении ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin и защиты Черноморского бассейна посол рассказала:

"Первое – все, что касается обороны линии соприкосновения, где постоянно гибнут наши военные. Второе – правильно, Черноморский бассейн. Мы не говорим только о кораблях, только о системах защиты – это вопрос наработки общей системы, которая включает в себя и управление, и тренинги, и непосредственно работу с нашими военными, и, конечно, технику и ее обслуживание".

В общем это приближение нашей системы обороны к стандартам НАТО – оно и предполагает очень много этих вопросов, резюмировала Маркарова.

Сайт "Сегодня" писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украину должны пустить в НАТО. По его словам, наша страна этого заслуживает, весь она стоит на границе защиты Европы от российской агрессии.

Также напомним, Маркарова заявила, что Украина надеется на поддержку США в скорейшем продвижении к членству в НАТО.

Видео: Сегодня