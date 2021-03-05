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Нужно ли украинцам двойное гражданство: "Свобода слова Савика Шустера"

5 марта, 16:08

Сергей Мартынец

Гости студии также обсудят еще один важный вопрос, о котором постоянно напоминают Украине в ЕС

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о коррупции в Украине и можно ли от нее избавиться.

Что обсудят в сегодняшней программе:

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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