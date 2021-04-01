"Нужно пристально следить за Россией": Кулеба сообщил ОБСЕ об угрозе

Над Украиной повисла новая угроза войны с Россией – Кулеба обратился к ОБСЕ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид о том, что Россия отказалась от перемирия на Донбассе, а также о стягивании войск к границам Украины.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, передает МИД.

Глава МИД Украины рассказал о ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму и отметил, что Москва не хочет возвращаться к режиму прекращения огня на фронте. Также он поблагодарил ОБСЕ за продление мандата наблюдателей в Украине.

"Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, которые способны все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях", – сказал Кулеба.

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Учитывая последние сообщения о наращивании Россией количества войск в непосредственной близости к Украине, Кулеба попросил Шмид усилить мониторинг неподконтрольного Украине участка границы с Россией.

"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Тем временем американская пресса пишет, что боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Американцы сейчас оценивают вероятность боевых действий как "потенциальный неизбежный кризис". Пентагон тоже обвинил Россию в эскалации на Донбассе.

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