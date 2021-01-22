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Нужно выстроить отношения с Байденом: Яценюк дал советы Зеленскому

22 января, 10:14

Сергей Мартынец

Политик объяснил важность визита президента Украины в США

Президент Владимир Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с главой государства Джо Байденом. Визит в США должен быть очень хорошо подготовлен.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что украинская власть должна четко понимать, кто именно будет вести переговоры с новой американской администрацией, несмотря на то, что пусть построения этих отношений достаточно сложный.

"Когда я был премьер-министром, у меня была возможность поднять трубку и дозвониться до вице-президента Соединенных Штатов и членов американского правительства. Сейчас надо осознать, что президент Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с президентом Байденом", – сказал Яценюк.

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По его словам, прежде всего необходимо определить, какие конкретные шаги Украина будет делать для того, чтобы государство стало успешным

"Идем ли мы в Европейский Союз и НАТО? Делаем ли рыночные, или "базарные" реформы? Делаем ли стратегические шаги, а не попытки понравиться украинцам только сегодня? Четко ли боремся против российской военной агрессии? (В отношениях с Белым домом) надо знать, почему и с чем туда ехать и главное – с чем ты оттуда вернешься", – говорит политик.

Лидер "Народного фронта" отметил необходимость продемонстрировать стремление государства в таких важных направлениях:

Как сообщали новости "Сегодня", посол Украины в США Владимир Ельченко рассказывал, что Украина готовит встречу Байдена и Зеленского, но сначала политики должны пообщаться по телефону.

Видео: Сегодня

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США Арсений Яценюк Владимир Зеленский Джо Байден

Источник: Сегодня

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