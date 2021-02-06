"Обожаю мысли твои": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Владимир Зеленский и Елена вступили в брак в 2003 году

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно отпраздновал 43-летие, поздравил свою супругу Елену c днем рождения.

На своей странице в Instagram президент опубликовал черно-белое фото Елены и трогательный пост.

С днем рождения, моя.

Обожаю мысли твои.

Спасибо за то, что было.

И, надеюсь, еще будет.

За правду, за глаза, за шутки,

За то, кем без тебя не стал бы.

За то, что наши дети

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Лучшие (для меня) в мире.

Спасибо за все.

С любовью, твой ВЗ.

Елене Зеленской исполнилось 43 года.

Владимир Зеленский и Елена вступили в брак в 2003 году. Пара воспитывает двоих детей – 16-летнюю Александру и восьмилетнего Кирилла.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский отпраздновал свое 43-летие. Владимир Зеленский с самого утра уже успел потренироваться в спортзале, откуда и запостил в Instagram фото.

Кроме того, легендарный голливудский режиссер Дэвид Линч поздравил Зеленского с днем рождения и записал видеоролик.