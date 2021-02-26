Обратился на двух языках: Зеленский записал видеообращение по Крыму

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю седьмой годовщины оккупации украинского Крыма Россией. Он считает, что полуострову пора возвращаться домой и обратился к крымчанам на двух языках. Заявление опубликовано в Facebook главы государства.

Видео: president.gov.ua

Он напомнил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся большой митинг против оккупации россиянами полуострова. И эту дату теперь в Украине отмечают как День сопротивления оккупации Крыма.

"Крым был сердцем Украины. Солнечны, добрый и светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто это позволил сделать … Нужно вернуть сердце Украины, вернуть полуостров Крым", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что никому не удастся аннексировать память украинцев, что Крым остается оккупированным, а гарантиями безопасности и международным правом брутально вытерли обувь.

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Он отметил, что в Крыму России продолжает милитаризацию, регулярно нарушает права человека, преследует свободу слова, задерживает людей и удерживает их незаконно в неволе.

"Я верю, что настанет день, когда Крым вернется в состав Украины … Дорогой Крым, тебя ждет вся Украина. "Добро пожаловать", обычно говорят гостям, а родным говорят – "с нетерпением ждем дома", – сказал Зеленский.

После этого он перешел на русский язык: "Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины".

Напомним, ровно год назад Зеленский заявлял, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.