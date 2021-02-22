"Одна из лучших": Зеленский прокомментировал поставки вакцин CoviShield в Украину

Сомневаться в эффективности нет причин, сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших и прокомментировал поставки в Украину.

На всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" он сказал, что сомневаться в эффективности вакцины нет причин.

"Это одна из лучших на сегодня вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, на которые ставим приоритеты – Pfizer и AstraZeneca. Мы говорим о первой партии AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся о еще одной вакцине", - сказал Зеленский.

По его словам, вакцина от коронавируса скоро будет в Украине.

Реклама

"Не хочу говорить, когда прибудет. Хочу дождаться, когда прибудет. Вакцина загружена уже. С завода выехала в нашем направлении", – уточнил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в "Слуге народа" назвали условие для увольнения Степанова. Гетманцев напомнил, что Минздрав обещал вакцинацию с 15 февраля, но вакцины до сих пор нет в Украине.