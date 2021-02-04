Офис президента об иске главы КС к Зеленскому: Единственный выход для Тупицкого – отставка

Подоляк считает, что Тупицкому не удастся вернуться в КС

Отстраненному президентом от должности главе Конституционного Суда Александру Тупицкому пора признать, что он не сможет остаться в КС, единственный выход для него – отставка.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя отказ Верховного Суда открыть производство по иску Тупицкого к президенту.

"Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий", – отметил Подоляк.

Он добавил, что никакие махинации и попытки обжалований отстраненному главе КСУ уже не помогут и чем быстрее он это признает, тем лучше будет "для всех и для него".

"Отказ Верховного суда – и формулировки в отказе – очень красноречивы. Указ президента об отстранении Тупицкого абсолютно законен. Подозрение ему вручено абсолютно законно. Действия Тупицкого и в течение карьеры в судах и уже в самом Конституционном суде точно не соответствовали тому, каким должен быть судья", – подчеркнул Подоляк.

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По его мнению, единственный логичный выход для Тупицкого из сложившейся ситуации – это отставка.

Напомним, Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи в связи с уголовным производством, в котором тот фигурирует.