Офис президента: Закон о референдуме основан на Конституции

Все нормы принятого сегодня Радой закона о референдуме основаны на тех, что уже содержатся в Конституции Украины и за него не голосовали только те политические силы, которые не хотят позволить обществу решать государственные вопросы напрямую.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Конституция четко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения. Конституционный суд четко описал, как должна соотноситься работа законодательной власти и принятие решений на референдумах. Все это учтено в принятом сегодня законе", – прокомментировал он.

По словам советника главы ОП, за закон в основном проголосовали представители фракции "Слуга народа", а другие фракции "только на словах ратуют за народовластие и расширение электоральных возможностей общества".

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"Такой результат голосования красноречиво показывает, что большинство оппонентов власти банально не хотят предоставлять обществу реальные инструменты народовластия. Более того, они хотят оставаться неконтролируемыми политическими посредниками, которые в своих интересах и будут модерировать многие конфликтные вопросы, спекулируя на этом и дальше", – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что для президента Зеленского и партии "Слуга народа" принципиально, чтобы народовластие было наполнено реальным смыслом, поскольку "в настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества".

"Правящая команда в отличие от представителей разных властей за 28 лет наконец-то дала людям законный путь использования конституционных инструментов народовластия", – подытожил советник ОП.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум, инициированный президентом Владимиром Зеленским.