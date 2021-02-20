Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политику

Жена главы "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко считает решение о введении санкцийпротив нее и ее мужа неконституционным и заявила, что идет в политику.

Об этом она заявила в видеообращении в Instagram.

Марченко заявила, что власть "сама того не понимая, заставила ее взять политическое оружие, чтобы стать рядом с мужем".

"Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зеленого" произвола и беззакония", – заявила Марченко.

Марченко жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. А санкции она назвала "фейковыми". Кроме того, заявила, что несмотря на ограничения, ее благотворительный фонд будет продолжать работать.

Ранее мы сообщали, что 19 февраля на заседании СНБО было решено ввести санкции в отношении восьми человек и 19 компаний.Какие еще вопросы рассматривал СНБО, читайте в материале на нашем сайте.