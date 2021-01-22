"Он ни с кем не разговаривает": Верещук потроллила Тищенко под Радой (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отказался общаться с журналистом под Верховной Радой, а его коллега по фракции Ирина Верещук тонко его поддела. Соответствующее видео появилось в Сети.

Журналист "поймал" Тищенко перед входом в парламент и попытался спросить его, поддерживает ли он, что депутаты пишут депутатских обращения в собственных интересах и какая по этому поводу позиция фракции. Но депутат не проронил ни слова, молчаливо зайдя в здание Верховной Рады.

При этом на входе в этот момент оказалась нардеп Ирина Верещук, которая на вопрос, почему Тищенко больше не разговаривает, с улыбкой ответила: "Он ни с кем не разговаривает. Не обращайте внимания".

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Видео: соцсети

Как сообщали новости "Сегодня", во время избирательной кампании в Киеве осенью 2020 года между Тищенко и Верещук, оказывается, был конфликт, а все из-за формирования команды в Киевсовет. Верещук рассказывала подробности.

А в сентябре 2019 года в Раде у Тищенко вышло не очень приятное общение с журналисткой, резко ответив на ее вопросы.