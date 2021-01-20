"Он стал на сторону моих врагов": Микитась рассказал, почему сдал Татарова

Микитась во время пребывания в СИЗО узнал много неизвестного про Татарова

Экс-нардеп Максим Микитась сдал замглавы Офиса президента Олега Татарова в деле о квартирах Нацгвардии по личным мотивам – из-за того, что бывший товарищ якобы предал его.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Первым делом президент строительной корпорации объяснил, что в начале декабря вышел из СИЗО не благодаря сделке со следствием, а потому что внес залог. А вот показания он решил дать против Татарова после того, как во время нахождения в СИЗО узнал много неизвестных ему ранее моментов относительно Татарова.

"Основная причина, побудившая меня к показаниям о коррупционных связях Татарова, заключается в личном. Вот смотрите. Когда он был уволен из МВД, он попросился ко мне на работу (в "Укрбуд". – Ред.) – я его принял. У нас на работе он существенно улучшил свое материальное положение. Стал состоятельным человеком", – сказал Микитась.

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По его словам, Татаров сопровождал оформление меморандумов и юридических документов, согласно которым новый владелец "Укрбуда" Дмитрий Федотенков получил все, а компания и сам экс-нардеп – ничего. Новый владелец не внес средства и все переписал.

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"Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист, как Татаров, этого не предполагал", – отметил он.

Микитась считает, что Татаров был в сговоре с Федотенковым. А когда экс-нардеп попал в СИЗО, то Татаров не особо пытался ему помочь.

"Он мог легко решить вполне на законных основаниях проблему украденного у меня имущества. Но Татаров перешел на другую сторону, которая предала меня, ограбила и подставила в "квартирное дело". Он стал на сторону моих врагов, мне стало об этом известно уже в СИЗО, а я не должен был давать показания о том, как было, как они с Майбородой (гендиректор "Укрбуда". – Ред.) решали вопрос в каком-то там году?" – добавил Микитась.

Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и еще семерых человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы. В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

В свою очередь Олег Татаров тоже проходит фигурантом в деле о квартирах Нацгвардии. Его подозревают в даче взятки вместе с Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил нужное им заключение, которое позволило бы похоронить "квартирное дело".

Видео: Пресс-служба МВД