От США не было негативных сигналов Украине из-за действий отдельных политиков – Кулеба

Глава МИД уверен, что санкции против украинских политиков не помешают стратегическому партнерству

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что недавние санкции против нескольких украинских политиков, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией и вмешательстве в выборы в США, не помешают стратегическому партнерству между странами.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Нет, никаких негативных индикаторов или каких-то сигналов не было отмечено ни в сегодняшнем разговоре (с госсекретарем Энтони Блинкеном. – Ред.), ни в нашей предыдущей коммуникации с Соединенными Штатами", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что поскольку санкции были введены против людей, "связанных с интересами Российской Федерации", то претензий к украинской власти "здесь не было, нет и не может быть".

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"Более того, в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину в внутриполитические американские дела в последние годы, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из этой ситуации", – утверждает министр.

Напомним, в январе Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от правящей партии "Слуга народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

1 февраля нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций, введенных против него США.