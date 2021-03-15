Отказ от Мальдив и мандата: на что еще готов Арахамия ради второго срока Зеленского

Глава фракции говорит, что "будет трудно, но он постарается"

Глава парламентской фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия готов пойти на решительные шаги ради второго президентского срока Владимир Зеленского.

В комментарии журналистам он заявил, что давно мечтал о челлендже по переплыванию пролива Босфор, однако не решался. Поэтому второй срок Зеленского будет удобным случаем устроить заплыв.

Он добавил, что даже готов навсегда отказаться от отдыха на Мальдивских островах в Индийском океане, где недавно замечен.

Кроме того, он согласен выучить возраст всех своих шести детей. "Это будет трудно, но постараемся", – заявил слуга народа.

По словам Арахамии, он даже готов сложить мандат: "Вообще без проблем", – добавил глава фракции.

Реклама

Напомним, партия "Слуга народа" поддерживает Зеленского и просит его выдвинуться на второй срок. Об этом после съезда политсилы 13 марта заявил Давид Арахамия.

Также сообщалось, что перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский утверждал, что идет на один срок. Но позже он не исключил, что может баллотироваться и во второй раз, но при условии, если будет соответствующая поддержка народа.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что соответствующее решение будет принято ближе к окончанию нынешней каденции.

А пока Зеленский решает, идти ли на второй срок, он намерен очистить партию от "засланных казачков":