Отмена нового украинского правописания: появилась реакция Кабмина

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда, который сегодня отменил новую редакцию украинского правописания.
Об этом сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец, передает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 28 января, ОАСК признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", – написала она.
Коломиец добавила, что на подачу апелляции у правительства есть 30 дней.
Что происходит?
В 2019 году 12-летняя жительница Херсона Юлия Пиргас подала иск об отмене правописания. Аналогичный иск направила и ОО "Правовое государство".
Мать девочки утверждала, что "правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".
Сегодня представитель истца, адвокат Дмитрий Ильченко написал о решении суда. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Кабмин действовал вне пределов своей компетенции и с нарушением законодательства.
Подробнее об изменениях в украинском правописании – читайте в материале "Сегодня".
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