Партию Шария могут запретить: суд открыл дело

Недавно СБУ обнаружила подделку документов при перерегистрации партии

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции относительно требования запретить деятельность "Партии Шария". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Накануне Минюст обратился в суд с просьбой истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария". Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон", – говорится в сообщении.

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Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, в начале марта СБУ обнаружила подделку документов при перерегистрации партии Шария. Был выявлен факт внесения заведомо ложных сведений.

16 февраля блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Позже его объявили в розыск, а суд разрешил его задержать. Сам подозреваемый находится в Испании.