Пашинского простили за стрельбу в человека: стала известна причина

Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, которого обвиняют в стрельбе в человека, может избежать наказания. Пострадавший от его действий Вячеслав Химикус отзывает иск и простил политика, поскольку получил денежную компенсацию.

Об этом сообщила в Facebook адвокат потерпевшего Марина Паринова.

По ее словам, экс-нардеп откупился от Химикуса.

"Сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", – написала адвокат.

Паринова отметила, что теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда.

Реклама

"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", – подчеркнула она.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, и Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

В августе 2017 года дело против экс-нардепа было закрыто, но в декабре того же года расследование возобновили. В октябре 2019-го ему сообщили о подозрении и арестовали. Но уже в декабре суд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Теперь его обвиняют по статье 121 Уголовного кодекса (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), за что ему "светит" тюремный срок от 5 до 8 лет.