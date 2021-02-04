Паспорт в смартфоне хотят приравнять к бумажным: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, которым предлагается приравнять электронные паспорта к бумажным. Депутаты внесли изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".
Сейчас электронными паспортами через приложение "Дія" украинцы пользуются в рамках экспериментального проекта, который утвердил 15 апреля 2020 года Кабинет министров. На сегодняшний день цифровые документы имеют около 5 млн человек.
Вот только проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и заграничного е-паспорта после 2021 года.
Сейчас депутаты на уровне закона намерены закрепить возможность для украинцев на постоянной основе использовать электронные паспорта.
Как объяснил "слуга народа", автор законопроекта Михаил Крячко, электронный паспорт является абсолютно безопасным, ведь на этапе его проверки происходит онлайн-запрос демографического реестра. Копия электронного паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, и также намного безопаснее, чем обычная бумажная.
Если закон будет принят во втором чтении, то украинцы смогут беспрепятственно пользоваться электронными паспортами в Украине и для выезда за границу.
Ранее мы писали, после запуска пробной версии цифрового паспорта, как реагируют в магазинах и банках на электронный документ. В Минцифре отмечали, что он имеет такую же юридическую силу, как и ID-паспорт.
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