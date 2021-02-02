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Перед визитом в Москву Боррель созвонился с Кулебой: о чем говорили

2 февраля, 15:59

Сергей Мартынец

В ЕС четко заявляют, что ждут от России выполнения обязательств по Донбассу

Высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили и подавление протестов в России, и новые санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Главный дипломат Европейского Союза 4-5 февраля посетит Москву, но перед этим решил созвониться с Киевом. О чем говорили дипломаты:

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В то же время Жозеп Боррель заявил, что обязательно посетит Украину, в том числе и передовую на Донбассе, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Как мы уже писали, сегодня глава ОБСЕ Анн Линде и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили Донбасс. Российский министр снова попытался навязать прямой диалог Киева с боевиками.

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Источник: Сегодня

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