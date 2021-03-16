Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на ТКГ

Политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе вынужденно объявила перерыв в заседании по просьбе украинской стороны из-за участия в переговорах Майи Пироговой в качестве "эксперта" со стороны боевиков. Об этом сообщил в Facebook представитель ОРДО Сергей Гармаш.

По его словам, группа по политическим вопросам проработала всего час и модератор от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "эксперта" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла. Поскольку посол Морель, заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ", – написал Гармаш.

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Он отметил, что Морель обосновывает участие в переговорах людей, которые не представляют в подгруппах ни одного из членов ТКГ, "устоявшейся практикой".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, как Россия блокирует работу ТКГ. По его словам, РФ всеми методами пытается заставить Украину разговаривать с террористами.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в переговорах по Донбассу абсурд России вышел на топ-уровень.