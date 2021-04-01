Перепутал Сытника и Баканова: Малюська рассказал смешную историю

По случаю Дня смеха и шуток министр юстиции Денис Малюська рассказал забавный случай, как он перепутал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главу СБУ Ивана Баканова.

Об этом он сказал Юридической газете.

По его словам, после покупки нового телефона он отдал старый своей дочке. Он разрешил ей удалить все контакты, поскольку перенес их в новый аппарат. Однако по непонятной ему причину весь список контактов на его новом телефоне тоже удалился.

"Дальше начались приключения. Для начала я проигнорировал несколько звонков от премьер-министра. Затем в одном из звонков идентифицировал (понятия не имею почему) собеседника как Ивана Баканова, который попросил о встрече на следующее утро", – сказал Малюська.

Иван Баканов / Фото: Офис Президента Украины

На следующий день он удивил Баканова своим визитом в СБУ, причем глава спецслужбы из вежливости сделал вид, что он действительно просил о встрече.

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"Где-то посередине разговора до меня дошло, что собеседник никак не выглядит на инициатора встречи. Я ошибся и своим появлением выгляжу, мягко говоря, немного глупо… Я выслушал председателя СБУ, поблагодарил за советы и быстро выбежал из кабинета, чтобы выяснить, кто же меня ждет на самом деле", – говорит министр.

А в это время ему пришло сообщение, что его уже давно ждут в НАБУ, а не в СБУ.

"Меня ждал Артем Сытник, на встречу с которым я немедленно и отправился с 20-минутным опозданием", – резюмировал министр юстиции.

Артем Сытник / Фото: НАБУ

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Малюська сравнил себя с Бэнкси и разрисовал граффити Ирпенскую колонию, чтобы распиарить выставленную на аукцион тюрьму.