Платежки уменьшатся на 500 грн: Шмыгаль рассказал о снижении цены на газ

Кабинет министров снизил цену на газ для населения и установил ее на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря этому платежки украинцев уменьшатся на 500 грн.

По его словам, теперь поставщики газа не смогут поднять цену выше 6,99.

"После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, а для части граждан – почти на 40%", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что установленная новая цена на 1,5 грн ниже той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 гг.

"Тогда платежки составляли в среднем 2,5-3 тыс. грн на домохозяйство, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена будет на уровне 6,99, а это означает, что при таком же потреблении (газа) средняя платежка будет меньше где-то на 500 грн и составит 40% от сегодняшней "минималки", – заявил премьер.

Глава правительства заверил, что пенсионеры и социально незащищенные слои населения продолжат получать субсидии в полном объеме: сейчас средняя больше 1,6 тыс. грн.

Отметим, что урегулировать вопрос тарифа на транспортировку (отдельная платежка) Кабинет министров в одиночку не может – для этого требуется решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее представители НКРЭКУ уже обсуждали снижение цены на транспортировку газа с народными депутатами и чиновниками из правительства. Предполагается, что граничный тариф будет установлен на уровне не выше 1,79 грн за кубометр в месяц.

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