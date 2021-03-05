Почему с Арбузова и Табачника ЕС снял санкции? Кулеба назвал причину

Санкции Европейского Союза были сняты с экс-министра образования Дмитрия Табачника и экс-главы НБУ Сергея Арбузова из-за того, что в Украине слишком медленно идет расследование по ним и не хватает доказательной базы для продления ограничительных мер ЕС. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, из года в год из санкционного списка ЕС в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников кто-то выпадает.

"Причина в том, что есть промедление — нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. И мы поставили этот вопрос перед нашими правоохранительными органами — о том, что надо ускорять эту работу, чтобы давать ЕС доказательную базу для продления санкций", — сказал Кулеба.

При этом министр заверил, что Украина политически заинтересована в продлении санкций, поскольку Янукович и люди из его орбиты "совершили преступления против украинского государства и украинских граждан".

Напомним, в январе следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.

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