Почему Зеленский не отреагировал на приговор Стерненко: в ОПУ объяснили

Президент Владимир Зеленский не может сейчас как-то реагировать на приговор активисту Сергею Стерненко, поскольку он еще не вступил в силу и будет обжалован в суде. Реакция главы государства могла бы быть воспринята как давление.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

"Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, поэтому любая официальная реакция президента на него будет воспринята никак иначе, чем давление как на суд апелляционной инстанции, так и на сторону обвинения", – сказал он.

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Смирнов подчеркнул, что впереди еще будет апелляция на приговор, и только после решения апелляционного суда президент может высказать какую-то публичную реакцию.

"Но все равно она (реакция) будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуры. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной", – добавил замглавы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 февраля в Одессе суд приговорил Стерненко к более чем 7 годам тюрьмы. В тот же день, вечером, в Киеве под Офис президента пришли больше тысячи сторонников Стерненко, устроив потасовку с полицией.

Позже в прокуратуре подробно объяснили, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы. Речь шла о похищении человека и пытках.