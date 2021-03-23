Под Офисом президента планировали побоище: в МВД показали доказательства (видео)

Протест на Банковой 20 марта, который превратился в погром, не планировался как мирный, и организаторы акции рассчитывали на массовые драки.

Об этом сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие. И доказательство того, что митинг с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов, он показал на видео.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

"Митинг у Офиса президента 20 марта не планировался как мирная акция! Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения с правоохранителями... Задача, которую поставили перед собой организаторы митинга... – насилие и кровопролитие! Чем больше – тем лучше!" – написал Геращенко.

Замминистра отметил, что организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад возле ОПУ днем и прошла мирно и спокойно.

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"Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои действия. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная..." – подчеркнул чиновник.

Тем временем следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий под ОПУ 20 марта: действия правонарушителей квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют.

Позже Антон Геращенко заявлял, что за погром на Банковой накажут несколько десятков человек.