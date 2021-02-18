Подозреваемых стало втрое больше: Венедиктова о "делах Майдана"

Ирина Венедиктова сегодня в Верховной Раде снова отчиталась перед депутатами. Больше всего вопросов в седьмую годовщину Революции Достоинства было о расследовании "дел Майдана". Больше об этом узнавала Ольга Михалюк.

Расстрелы на Институтской 20 февраля 2014 года – рассмотрение в суде именно этого кровавого эпизода Революции Достоинства должно завершиться до конца года, заявила она. Говорит – в прошлом году прокуроры сообщили о подозрении почти 50 лицам.

"Мы над этим работаем. Как следствие, втрое возросло количество лиц, которых Офисом генпрокурора сообщено о подозрении. Среди них 24 сотрудника органов внутренних дел, 3 – прокуроры, 5 – судьи и 10 гражданских. Также втрое увеличилось количество обвинительных актов", – сказала Венедиктова.

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Депутаты уверены, что из-за того, что Киевский апелляционный суд два года назад изменил меру пресечения и фактически отпустил "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина – они бежали из страны.

"Беркутовцы" отпущенные за 2 месяца до приговора – это привело к тому, что все дела остановились. Сегодня у нас седьмая годовщина убийств на Майдане, и мы снова констатируем, что, к сожалению, так и не наказаны те, кто убивал людей. И это очень печально", – сказал нардеп Алексей Гончаренко.

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В то же время нардепы настаивают на привлечении к ответственности именно заказчиков, организаторов, которые отдавали преступные приказы.

"Знаете, очень просто привлечь к ответственности каких-то "беркутовцев", которых послали на работу, которые так же, как и я, как и вы, выполняли свою работу. Им по 19 лет было, и они выполняли преступные приказы", – сказал "слуга народа" Александр Качура.

Чтобы позволить следствию привлекать к ответственности топ-чиновников и правоохранителей, которые отдавали преступные приказы, Верховная Рада накануне приняла в первом чтении законопроект о досудебном расследовании. Он позволит объявлять в международный розыск преступников без санкции Интерпола, которые скрываются в России или на временно оккупированных территориях.