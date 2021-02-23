Полномочия для и.о. министра: Рада одобрила предложения Зеленского

Президент недавно ветировал закон и попросил его изменить, чтобы ведомства без министра могли нормально работать

Верховная Рада на внеочередном заседании повторно приняла во втором чтении законопроект №4531 о государственной службе и учла предложения президента. Теперь исполняющим обязанности министра расширили полномочия. Соответствующий документ поддержали 267 народных депутатов.

Полномочий у и.о. министра стало больше

Из закона исключили норму, которая запрещала выполнять временным руководителем ведомства ряд обязанностей министра. Что ранее запрещалось, но теперь разрешено и.о. министра, пока вакантна должность:

вносить предложение премьеру о назначении заместителей главы ведомства;

вносить Кабмину представления о финансовом содержании министерства;

ликвидировать или реорганизовывать территориальные органов ведомства;

утверждать структуру аппарата министерства;

образовывать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия, учреждения, организации, относящиеся к сфере управления этого министерства;

назначать на должность и увольнять руководителей предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере этого министерства.

Если должность министра вакантна более 60 дней, то исполняющему обязанности можно еще и такое:

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определять приоритетные направления развития;

отменять полностью или частично акты территориальных органов министерства;

поднимать вопрос о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей министра;

определять обязанности заместителей и разделять между ними полномочия;

принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;

подписывать приказы министерства.

Назначение и.о. министра

Также была изъята из закона норма, которая запрещала возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность главы ведомства была отклонена Верховной Радой.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января Верховная Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики и он продолжает временно исполнять обязанности главы Минэнерго. Сам Витренко заявлял, что сильно ограничен в полномочиях.