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Полномочия для и.о. министра: Рада одобрила предложения Зеленского

23 февраля, 13:03

Сергей Мартынец

Президент недавно ветировал закон и попросил его изменить, чтобы ведомства без министра могли нормально работать

Верховная Рада на внеочередном заседании повторно приняла во втором чтении законопроект №4531 о государственной службе и учла предложения президента. Теперь исполняющим обязанности министра расширили полномочия. Соответствующий документ поддержали 267 народных депутатов.

Полномочий у и.о. министра стало больше

Из закона исключили норму, которая запрещала выполнять временным руководителем ведомства ряд обязанностей министра. Что ранее запрещалось, но теперь разрешено и.о. министра, пока вакантна должность:

Если должность министра вакантна более 60 дней, то исполняющему обязанности можно еще и такое:

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Назначение и.о. министра

Также была изъята из закона норма, которая запрещала возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность главы ведомства была отклонена Верховной Радой.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января Верховная Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики и он продолжает временно исполнять обязанности главы Минэнерго. Сам Витренко заявлял, что сильно ограничен в полномочиях.

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Источник: Сегодня

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