"Пора валить из этой страны": депутат удивила перепиской в Раде

Выступление Хомчака в Раде вызвало желание у депутата уехать из Украины

Народного депутата от "Слуги народа" Анну Колесник застукали за странной перепиской во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Она дала понять, что в Украине ей делать нечего.

Об этом сообщает издание Буквы.

Анна Колесник. Фото: Facebook

На фото можно увидеть, что нардеп переписывалась с неким Стасом. Она отписала ему, что в тот момент слушала выступление Хомчака (это было 30 марта на внеочередном заседании Рады).

Судя по ее следующей фразе, похоже, Колесник сильно озаботили слова генерала о войсках РФ вокруг Украины.

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"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала народный депутат.

А вот романтичный Стас решил подбодрить ее и написал: "Возле кабинета пахнет тобой".

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде 30 марта это было далеко не самое интересное. Уже вечером, на третьем внеочередном заседании, в сессионном зале вспыхнула потасовка с участием троих депутатов. Видео и подробности стычки.