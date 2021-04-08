"Поработаем в две смены": в Раде готовят новые внеочередные заседания

Евгения Кравчук рассказала, когда будут дополнительные заседания и что на них рассмотрят

Верховная Рада выходит из карантина и на следующей неделе вдобавок к плановым пленарным заседаниям проведет два внеочередных.

Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что важные для страны законопроекты не могут ждать, пока депутаты пройдут тысячи поправок к земельной реформе.

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"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных (вероятно) во вторник и четверг", – сказала Кравчук.

Среди прочего на внеочередных заседаниях рассмотрят:

Законопроект №4533 о конституционной процедуре . Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

. Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами. Законопроект №4651 об усилении наказания за недостоверное декларирование . Предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17 000 грн), а также наказывать тюрьмой за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и за ложь в декларации более чем 4 500 000 млн грн.

. Предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17 000 грн), а также наказывать тюрьмой за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и за ложь в декларации более чем 4 500 000 млн грн. Законопроекты №4475, 4398, 4399 о защите должников по валютным кредитам . Они направлены на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей.

. Они направлены на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Законопроект №5014 о предоставлении ученикам , которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценивания их обучения (годовое оценивание/государственная итоговая аттестация /внешнее независимое оценивание), чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19.

, которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценивания их обучения (годовое оценивание/государственная итоговая аттестация /внешнее независимое оценивание), чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19. Законопроект №3774 относительно совершенствования механизма противодействия рейдерству, который предусматривает введение ряда антирейдерских мероприятий и установления предохранителей для предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом.

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