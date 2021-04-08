Версія українською
$ 27,89
33,14

"Поработаем в две смены": в Раде готовят новые внеочередные заседания

8 апреля, 17:04

Сергей Мартынец

Евгения Кравчук рассказала, когда будут дополнительные заседания и что на них рассмотрят

Верховная Рада выходит из карантина и на следующей неделе вдобавок к плановым пленарным заседаниям проведет два внеочередных.

Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что важные для страны законопроекты не могут ждать, пока депутаты пройдут тысячи поправок к земельной реформе.

Реклама

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных (вероятно) во вторник и четверг", – сказала Кравчук.

Среди прочего на внеочередных заседаниях рассмотрят:

Как сообщали новости "Сегодня", лидирующий на довыборах в Раду в 87-м округе на Прикарпатье Василий Вирастюк рассказал, чем будет заниматься в парламенте.

Новости на эту же тему:
Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

Реклама