Порошенко подал в суд на МВД и заместителя Авакова: что произошло

Пятый президент требует признать недостоверными заявления о причастности его партии к беспорядкам на Банковой

В партии "Европейская солидарность" считают незаконной полицейскую слежку за депутатом Киевсовета Виктором Кононенко, который является представителем этой политсилы.

Об этом сообщил председатель партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, заявления о якобы причастности "Евросолидарности" и лично Порошенко к беспорядкам возле Офиса президента на Банковой являются лживыми.

"Направил в суд иск против МВД Украины и лично (замминистра внутренних дел – ред.) Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной. И унижающей мою честь и достоинство, наносящей ущерб репутации", – добавил экс-президент.

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Ранее нардепы от его партии в Верховной Раде заявили о раскрытии наружного наблюдения за ветераном АТО, генерал-лейтенантом Виктором Кононенко. В 2015-2017 годах он возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО и, поскольку имеет доступ к государственной тайне, является охраняемым лицом.

Напомним, что ранее Петр Порошенко призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания закрыть телеканал "НАШ".

А в январе его адвокат заявил, что украинские правоохранители начали в отношении Порошенко уголовное производство.