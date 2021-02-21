Порошенко призвал закрыть телеканал "НАШ"

Пятый президент Украины поддержал решение СНБО о введении санкций

Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко призвал власти закрыть телеканал "НАШ".

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к Нацсовету лишить лицензии телеканал "НАШ", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", – заявил он.

Также Порошенко поддержал решение СНБО о введении санкций и обратился к спецслужбам, чтобы те начали расследования против нардепов, попавших в "черный список".

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"Призываю народных депутатов рассмотреть как первоочередные наши законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды..." – отметил политик.

Напомним, 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении 19 компаний, а также восьми физлиц (трех граждан Украины и пятерых россиян). Среди них оказались нардеп Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, которая, по данным СМИ, попала в "черный список" из-за оформленного на нее завода в России.

Полный список компаний и людей, которые попали под санкции,читайте на нашем сайте.