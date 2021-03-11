Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарии

США ожидают от Украины продолжения реформ, начатых при пятом президенте Петре Порошенко и в начале каденции Владимира Зеленского, но спецпредставителя по нашей стране в Госдепартаменте, скорее всего, не будет.

Об этом американский дипломат, директор Института Маккейна, бывший спецпред Госдепа по Украине Курт Волкер заявил на публичной дискуссии Центра национальной устойчивости и развития 11 марта.

Сайт "Сегодня" более подробно разобрался в его словах, которые могут оказаться посланием администрации Джо Байдена.

В Белом доме следят

Бывший представитель Госдепа отметил, что при Байдене будет продолжаться политика, похожая на ту, которой придерживались его предшественники.

"Будет комбинация поддержки Украины и настаивание на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать за вас, только украинцы могут сделать их сами", – цитирует Курта Волкера Интерфакс.

По его словам, основное внимание американской администрации будет приковано к состоянию реформ, борьбе с коррупцией и шагам, которые Украина "должна предпринять для своих собственных интересов, чтобы развивать экономику, продолжать реформы".

Волкер утверждает, что со стороны кажется, будто в Украине поставили под сомнение ряд реформ, проведенных при Порошенко и в первый год Зеленского.

"Есть силы, которые теперь борются против них, и для правительства это борьба – продолжать их. То ли это земельная реформа, то ли декларации о незаконном обогащении членов парламента – многие из этих вещей были отложены силами в обществе", – сказал он.

Отдельно Волкер отметил, что в администрации Байдена хотят, чтобы в Украину вернулась миссия МВФ.

Помощь по безопасности

Финансирование поддержки безопасности Украины – та сфера, ожидания в которой Волкер называет реалистичными.

Дипломат напомнил, что при экс-президенте Дональде Трампе поддержка Украины усилилась – увеличились объемы самой поддержки, а также были сняты ограничения на летальное оружие времен Барака Обамы – например, были предоставлены противотанковые комплексы Javelin.

"Я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расширит, потому что это будет очень дорого для России", – считает Курт Волкер.

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Спецпредставитель по Украине

Несмотря на поддержку Украины, назначить никого не отдельную должность специального представителя в Госдепартаменте не будут.

Скорее всего, Байден последует модели Обамы – и эти обязанности поручат кому-то на уже существующей позиции.

"Они хотят, чтобы США поддерживали Украину, они хотят сотрудничества на наивысшем уровне, чтобы кто-то в дипломатическом мире уделял особое внимание Украине", – считает экс-спецпредставитель США.

Первый контакт

Важность первого телефонного звонка между президентами США и Украины многими переоценивается, считает Курт Волкер.

Он отметил, что разговор двух лидеров – это хорошо и даст стимул соответствующим правительствам и администрациям работать вместе.

"Звонок сам по себе – это просто звонок, потом ты идешь спать, просыпаешься следующим утром, и потом что, все равно приходится делать всю работу", – добавил Волкер.

Он подчеркивает: телефонный разговор является лишь одной вещью на фоне большего контекста работы, которую должны делать вместе США и Украина.

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ПриватБанк

В США возлагают ожидания на то, что Украина сумеет удержать ПриватБанк от выплаты каких-либо компенсаций его бывшим владельцам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка.

В частности, в Вашингтоне ожидают расследования в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, который недавно попал под санкции в Соединенных Штатах.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность в Украине", – говорит Волкер.

Напомним, во время февральского визита в Государственный департамент Джо Байден раскрыл главные пункты своей внешней политики.