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После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планы

19 января, 15:51

Сергей Мартынец

Следующая неделя (25-29 января) будет последней пленарной на 4-й сессии

Законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум Верховная Рада может принять уже на следующей неделе. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что следующая неделя (25-29 января) будет последней пленарной на 4-й сессии.

"Закон о референдуме уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду (26-27 января. – Ред.) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов", – сказал Корниенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня 2020 года Рада приняла в первом чтении закон о всеукраинском референдуме. Документом предусматривается, что всеукраинский референдум может быть инициирован украинцами только по четырем вопросам.

А тем временем на днях комитет ВР одобрил законопроект об уменьшении численности депутатов до 300 и рекомендовал рассмотреть его в сессионном зале.

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Источник: Сегодня

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